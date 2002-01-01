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"Книжковий огляд" – №3, 2003
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ВИДАВНИЧЕ ЖИТТЯ
Корисні новинки від ДНВП «Картографія»
Важко собі уявити сучасне життя без картографічної продукції. Ми починаємо з нею знайомитися ще в дитинстві, вивчаючи географію та історію в школі. Згодом приходить розуміння, що в сучасному житті без карти, а почасти й не однієї, просто неможливо обійтися. Обрати правильний маршрут, подорожуючи з одного міста до іншого, знайти розташовану у малознайомому районі будівлю, спланувати подорож чи ділову зустріч в іншій країні завжди допоможуть карти чи атласи. Вкрай необхідні карти тим, хто багато часу проводить за кермом автомобіля – від професійних водіїв до автотуристів.
Для водіїв всіх категорій ДНВП “Картографія” озробила серію карт і атласів автошляхів України та Європи, яка вже добре відома своєю досконалістю, точністю наданої інформації, зручністю у користуванні, гарним дизайном та якістю друку.
Про нові атласи та серію карт автошляхів для “Книжкового огляду” розповіла завідуюча редакцією Державного науково-виробничого підприємства “Картографія” Галина Кучеренко.
Історія одного успіху
Ви коли-небудь слухали радіо? Тобто не УР-1 або “Маяк”. Пріснопам'ятні “Свобода” і “Голос Америки” теж не в рахунок. А чи доводилося вам читати про радіо? Не в науково-популярному журналі, підручнику або енциклопедії. Ні? Отже.
ЛIТЕРАТУРНА ВIТАЛЬНЯ
Конкурсування весняні й рефлекторні
Українська книжкова весна – вже традиційний період виголошування результатів різноманітних книжкових конкурсів. Звісно, не всіх, – бо їх у нас таки чимало, – але принаймні більшості. І тон цьому ось уже втретє задав найцікавіший і, безперечно, найпопулярніший з них – “Книжка року”. От і нинішнє першоберезневе дійство було інтриґуючим (переважна більшість експертів, не кажучи вже про “всеїдну” журналістську публіку чи перенервованих авторів і видавців, до останньої миті щиро не мала зеленого поняття, кого й за що відзначають), красиво обставленим і, що прикметно, безфуршетним. Останнє, вочевидь, мало засвідчити, що реноме “Книжки року” вже й так доволі високе, й організатори можуть собі дозволити не поїти стада ласих на халяву журналюг – нікуди не дінуться, й так напишуть…
Роман Корогодський: «Україна – не Зімбабве і не Чад»
Спершу планувалося, що розмова з відомим письменником і видавцем, головним редактором видавництва “Гелікон” Романом Корогодським буде вестися довкола його цікавого проекту “Українська модерна література”. Однак вкотре переконався, що не варто планувати зарання русло бесіди з людиною, котрій надто тісно в межах означуваної теми. Так і вийшло. Можливо, не з усіма міркуваннями і висновками мого співбесідника можна погодитися, проте мені було цікаво послухати людину, котра, здається, як ніхто в нас, обізнана з творчою спадщиною таких потужних корифеїв, як Юрій Шевельов чи Юрій Луцький. Хоча ми говорили про інше – про українське книговидавництво, про масову культуру і літпроцес як рудимент соцреалізму. І навіть трохи про політику.
Дитяча казочка і тінь Люцифера
Як би ми не ставилися до придуманого англійською письменницею Джоан Кетлін Роулінг героя на ім’я Гаррі Поттер, він уже став героєм нашого життя, увійшов до скарбниць світової дитячої (та чи тільки дитячої?) класики. Про Гаррі Поттера написані книжки, знімаються фільми, створені численні ігри, його фізіономію можна зустріти на наклейках і постерах, прапорцях і значках, рюкзаках і пеналах. За словами самої Джоан Роулінг, працюючи над історією про Гаррі Поттера, вона аж ніяк не сподівалася на такий просто-таки шалений, неймовірний успіх і популярність на всіх континентах. “Я була по-справжньому приголомшена, – заявила вона в своєму інтерв”ю для Comic Relief. – Я цього зовсім не чекала. Я вважала, мені пощастило, що мене взагалі надрукували. Я просто знала, що написала досить довгу книжку для дітей від восьми років і старших. Ось тому видавництва мені відмовляли. Вони весь час повторювали, що книга занадто довга”.
ЗАКОНОДАВСТВО
Олександр Афонін: «Настав час компромісів»
На думку президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександра Афоніна, прийнятий 6 березня 2003 року Верховною Радою України Закон “Про державну підтримку книговидавничої справи” позитивно вплине на розвиток українського книжкового бізнесу і зробить українську книгу дешевшою. Про це він розповів у розмові з кореспондентом “Книжкового огляду”
ПРОЕКТИ
Вивчайте англійську з задоволенням!
Ця молода людина в зовсім юному віці зуміла завоювати величезну аудиторію шанувальників. Він наділений приємною зовнішністю, особливим тембром голосу, розумний і надзвичайно талановитий. Його цілеспрямованості можна тільки позаздрити. Він має великий досвід у радіожурналістиці, вміє працювати в команді і відрізняється безмежною працездатністю. Його іноді називають 15-літнім капітаном, бо, ще будучи студентом, він став програмним директором однієї з провідних радіостанцій України.
КНИГА I РИНОК
Книгобізнес під українським соусом
Сучасний процес книгобізнесу в Україні переживає перехідний період. З’являються великі магазини, більше видається якісних і гарних книг, потроху починають друкуватися молоді автори. Своїм баченням стану сучасного українського книжкового бізнесу з “Книжковим оглядом” поділився головний редактор видавництва “Факт” Леонід Фінкельштейн.
Малоформатна книгарня: як вціліти в умовах українського ринку?
Порушуючи тему книжкової торгівлі, в минулому номері “Книжкового огляду” йшлося про гігантів продажу книги, а саме про київські супермаркети. Цього разу звернемо нашу увагу на невеликі книжкові магазини столиці.
Автор – поняття віртуальне
У мене вийшла книжка. Словник, над яким я працював багато років. Але добре це чи погано – я ще не знаю, бо не маю жодної уяви, що шановний видавець видав.
Кілька років тому, коли в царині англо-українських і українсько-англійських словників було як виметено, я приніс до видавництва свій препринт (із зазначенням авторства на спілку з тодішнім моїм працедавцем, бо інакше й досі книжки часом не виходять) і спитав: “Ви хочете видати такий словник, – лишень виправлений та удвічі більший?” “Авжеж”, – відповіли мені, й ми уклали угоду на дві книжки: англо-український та українсько-англійський словники.
Сімейна крамничка Barnes & Noble
Згідно зі статистикою, середній американець читає 38,5 хвилин у день. З них принаймні п'ять припадає на частку книжкової продукції, купленої в магазині Barnes & Noble. Для американської роздрібної книготоргівлі В&N – все одно що McDonald's для фаст-фуда. У числі активів компанії – близько 900 книгарень по всій Америці, онлайновий продаж книг, а також GameStop – найбільший у країні роздрібний продавець комп'ютерних і відеоігор.
ГРИМАСИ РИНКУ
Друк марнославства або Видавництво для чайників-графоманів
“АВК” – це Автор за Власний Кошт, а “Мануціо” було одним із тих видавництв, які в англосаксонських країнах називають vanity press, “друком марнославства”. Прибутки надзвичайно великі, витрати на працівників мінімальні”.
ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО
Книжкові санітари – на сторожі гігієни
У статті під назвою “Менше книжок – здоровіші діти” у минулорічному вересневому номері “КО” йшлося про те, що віднедавна видавці дитячої літератури змушені сплачувати близько 500 гривень за санітарно-гігієнічну експертизу книжок і чекати, іноді більше одного місяця, її результатів, при тому, що ніхто не може ні пояснити, ні второпати, навіщо. Цього разу я пропоную вам переспів “Державних санітарних правил і норм” (ДСанПіН 5.5.6084-02), яких повинні дотримуватися видавці, щоб їхні сигнальні примірники не “зарубали” санітари “лєса”.
КНИГА I РИНОК
Польський досвід як приклад для наслідування
У середині березня у Польщі завершив свою роботу книжковий ярмарок “Освіта ХХІ”, в якому взяли участь усі найважливіші гравці на ринку навчальної книги країни.
“Освіта ХХІ” є чи не найбільшим ярмарком не лише у Польщі, але й у тій частині Европи, де проводяться книжкові ярмарки саме навчальної книги. За даними організаторів, ярмарок відвідали понад 30 000 гостей з цілої Польщі, акредитованими були численні журналісти чи не з усіх засобів масової інформації.
IСТОРIЯ I СУЧАСНIСТЬ
Державне замовлення на антидержавного діяча
Як зробити свято на трьох? Відомо: скинутися. Як влаштувати ностальгійне свято на державному рівні для небагатьох? Також відомо: залізти у кишеню платників податків, попередньо узгодивши кидалово з накресленим... курсом, ледь не написалося партії. Тобто навіть навпаки: без узгодження, бо державна політика не нашої України уже майже 10 років базована на тому, аби вести нас у щасливе минуле, не питавши на це нашої згоди і, звісно, за наші гроші.
ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Будьте з нами!
Номер “Книжкового огляду”, який ви тримаєте в руках, відкриває другу півсотню номерів журналу, що вийшли в світ протягом майже п’яти років його існування.
Професіоналізм і розумна толерантність
Більше цікавих книг!
П’ятдесят – не вік, а доля!
Перемога над невизначеністю
Впевненість, послідовність і професіоналізм
Більше писати про книготоргівлю
Творімо журнал разом!
Будьмо й здобудьмо!
КОНКУРС ВИДАВНИЦТВ
«Книжка року 2002»: лауреати
Організаторами рейтингової акції вже протягом п’яти років є журнал “Книжник-Ревю”, Фонд сприяння розвитку мистецтв та Центр рейтингових досліджень “Еліт-Профі”. Партнерську підтримку заходу в цьому році здійснили Асоціація українських письменників, Ліга українських меценатів, Спілка журналістів України, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Міністерство культури України. Генеральним інформаційним спонсором був телеканал “1+1”. Генеральним інтернет-партнером проекту став інтернет-магазин “Бамбук”.
До уваги читачів пропонуємо список лауреатів 4-ї Всеукраїнської благодійної рейтингової акції “Книжка року 2002”.
ЯК СЛОВО НАШЕ ВІДГУКНЕТЬСЯ...
Сіємо добро
обманюйтеся, – Бог не може бути осміяний, бо що тільки людина посіє, те й пожне!” “(Біблія. Послання св. апостола Павла до Галатів 6:7).